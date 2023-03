Update: Gesetze und Verbote

Wer denkt sich all die Regeln aus?

24:09 Minuten Im Straßenverkehr kapiert man manchmal die Regeln vor lauter Schildern nicht. Insgesamt sind sie aber sehr wichtig und sinnvoll.

30.03.2023

Es gibt sie im Straßenverkehr, in der Schule und am Abendbrottisch: Regeln. Sie sind mal mehr und mal weniger sinnvoll. Vieles hat man halt "immer schon" so gemacht. Warum gibt es Regeln, Verbote und Gesetze? Und wer hat sie erfunden?