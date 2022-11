Adultismus und Kinderrechte

Okay, okay. Zugegeben: Nicht ALLE Erwachsenen sind so. Aber doch verdächtig viele. Sie wissen, wann uns kalt ist, was uns schmeckt und was wir wann zu fühlen haben. Zumindest könnte man das denken, wenn man sie so reden hört. „Tu dies, tu das“, „Weil ich es dir sage“ und „Dafür bist du noch zu klein“ sind typische Großen-Sätze. Aber: Haben Erwachsene überhaupt immer recht? Oder tun sie uns Kindern auch manchmal ganz schön unrecht?