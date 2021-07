Tyler Edtmayer freut sich auf eine doppelte Premiere: Zum ersten Mal tritt der Skateboarder bei Olympia an. Es ist außerdem das erste Mal, dass Skateboarden überhaupt eine olympische Disziplin ist. Was es sonst noch braucht? Wir haben Tyler gefragt.

Kann eigentlich jede und jeder bei den Olympischen Spielen antreten? Das kommt zuerst einmal auf die Sportart an. Denn nicht jeder Sport ist auch eine olympische Disziplin. Wer zum Beispiel auf Motorsport steht, hat schlechte Karten. Der ist nämlich grundsätzlich von Olympia ausgeschlossen. Immer mal wieder kommen auch neue Disziplinen hinzu. Diesmal, bei den Olympischen Spielen in Tokio, sind zum ersten Mal auch Sportlerinnen und Sportler dabei, die für einen Platz auf dem Siegertreppchen gegeneinander skateboarden.

Einer von ihnen ist Tyler Edtmayer. Der Skateboarder tritt in der Disziplin "Park" an. Warum das weit weniger gemütlich ist, als das Wörtchen "Park" vielleicht vermuten lässt, und was es alles braucht, um Olympionikin oder Olympionike zu werden, das erzählt Tyler Edtmayer im Kakadu-Gespräch.

Tyler Edtmayer in Aktion: Dreimal hintereinander hat er die Deutschen Meisterschaften im Park-Skateboarden gewonnen. (imago / Beautiful Sports)

Und wo wir gerade bei Brettern sind: In dieser Folge geht es außerdem um die Frage, woraus Holz besteht und warum es nicht nur Rampen hoch- und runterfahren, sondern auch schwimmen kann. So ganz von selbst sogar, ohne Mensch. Dazu fragen wir einen Tischler, der jeden Tag mit Holz arbeitet. Er verrät uns, dass ein Baum, der ja das Holz liefert, wie alle Lebewesen aus Zellen besteht und warum er Ringe hat. Zellen? Da war doch was? Genau! Hier geht's zu unserem Podcast über die Bausteine allen Lebens.

Für den Chor qualifiziert

Auch Max freut sich über eine Premiere. Er darf zum allerersten Mal im Kinderchor der Berliner Staatsoper mitsingen und erzählt uns davon in der Rubrik "Neu in meinem Leben".

Aktuelle Nachrichten gibt's natürlich auch. Und wir freuen uns weiterhin über eure hörbaren Postkarten per Sprachnachricht aus dem Urlaub ins Studio! Die schickt ihr, genau wie eure Fragen, an 0174 16 24 523.

Ach so! Zum Schluss noch ein bisschen Schlauberger-Wissen: Der Begriff "Olympiade" bezeichnet den Zeitraum von vier Jahren zwischen zwei olympischen Turnieren, nicht die Spiele selbst.