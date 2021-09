Keine Kindheit ohne Wackelpudding! Das süße Glibberzeug, von manchen auch Wackelpeter genannt, hat noch einen dritten Namen: Götterspeise. Aber woher kommt dieser Name eigentlich? Hat das echt was mit Göttern zu tun? Naja … Nicht wirklich.

Vielleicht habt ihr schon einmal von Ambrosia gehört. Das ist DIE Götterspeise schlechthin. Der Sage nach war dieses kostbare Zeug allein den Göttern vorbehalten und sollte unsterblich machen und ewige Jugend garantieren. Geht unsere heutige Götterspeise also zurück auf die alten Griechen?

Leider nö. Den Namen hat sich jemand einfach so ausgedacht. Und zwar kein geringerer als Dr. August Oetker. Also der mit den Pizzen, den Backmischungen und ... dem Wackelpudding!

Dem war es natürlich total recht, wenn die Leute bei dem Begriff Götterspeise an Jugend und Unsterblichkeit, an Überirdisches und Göttliches denken. Insofern ist der Name vor allem eines: cleveres Marketing, also Verkaufsdenken. Leider ist Wackelpudding nicht wirklich gesund und hält auch nicht jung. Immerhin dürfte er für die meisten Menschen nach Kindheit schmecken.

