In reifen Äpfeln, Kirschen oder Pflaumen können Maden stecken. Das erkennt man daran, dass ein kleines Loch in der Schale ist. Was im Fruchtfleisch aussieht wie ein Wurm, ist in Wirklichkeit ein Baby-Insekt. Es kann zum Beispiel die frühe Form eines Schmetterlings sein, dessen Larve sich gerade groß und stark frisst.