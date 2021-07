Während es dem einen gehörig stinkt, findet’s die andere dufte! Wie kommt das, dass manches gut riecht und manches schlecht? Und warum sind Menschen sich da oft nicht einig? Wir fragen einen Forscher und einen Pups persönlich.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, heißt es. Und was ist mit Geruch? Darüber was gut riecht und was stinkt, gehen die Meinungen nämlich ganz schön auseinander.

Während manche Lavendel und Vanille lieben, bevorzugen andere Benzin und Katzenpo. Nur auf einen schießen sich alle ein: den armen Pups. Dem stinkt’s gewaltig, dass ihn niemand riechen kann, obwohl er doch so wichtig für den Körper ist. Kein Wunder also, dass ihm immer wieder ein Kommentar entfährt und er so gar keine Lust hat, zu verduften.

Zum Glück macht der Geruchsforscher, mit dem wir in dieser Folge sprechen, nicht so viel Wind. Er erklärt uns, warum der Zinken allein nicht darüber entscheidet, ob etwas duftet oder stinkt und was unsere Erinnerungen damit zu tun haben. Außerdem erfahrt ihr, wonach die alten Pharaonen rochen (also, als sie noch lebendig waren…).

Wenn ihr dann die Nase immer noch nicht voll habt vom Kakadu, schnuppert doch mal in diese Folge hier rein. Den Riechkolben könnte man nämlich genauso gut auch Schmeckkolben nennen. Kein Sch... äh Flachs!

