Habt ihr euch bei der letzten Erkältung auch gefragt, warum das Lieblingsessen so fade ist? Weil die Nase zum Schmecken superwichtig ist! Und was ist nun mit dem Klimawandel, wo es gerade so kalt ist? Das und noch viel mehr gibt's in dieser Folge.

Sarah (11) hat da eine spannende Entdeckung gemacht: Wenn wir uns die Nase zuhalten, dann schmecken wir nichts! Ein Trick, den Sarah vielleicht auch hin und wieder anwendet, wenn es Rosenkohl gibt? Aber: Warum ist das so? Wir schmecken doch mit der Zunge. Was hat denn die Nase damit zu tun? In dieser Episode vom Kakadu Update gibt's Antworten.

In Wahrheit hilft die Zunge beim Schmecken nur mit, macht es aber nicht allein. Süß, sauer, salzig, bitter und dann noch etwas, das man "umami" nennt – das sind die Geschmacksrichtungen, die die Zunge erkennt. Das Vanillige am Vanilleeis oder das Apfelige am Apfel – das aber riecht die Nase. Und zwar sogar bei geschlossenem Mund. Wie das genau funktioniert, was beim Niesen passiert und wieso wir dabei die Augen zumachen müssen, das erfahrt ihr alles im Podcast.

Eisigkalt und immer noch zu warm

Alle reden vom Klimawandel und davon, dass die Welt zu warm ist. Wie passt das mit dem vielen Schnee und den eisigen Temperaturen der letzten Tage zusammen? Das hat etwas mit dem Unterschied zwischen Wetter und Klima zu tun. Dazu fragt der Kakadu jemanden, der sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt: den Meteorologen Heiko Wiese.

Außerdem erzählt euch die elfjährige Rike, was neu in ihrem Leben ist. Rike ist jetzt nämlich Fan einer Band.

Die News der Woche hat Lydia für euch. Und dann gibt's da noch eine ganz neue Aktion im Kakadu: "Rate mein Geräusch!" Ihr "bringt" per WhatsApp eure Geräusche mit in die Sendung und die anderen Kinder raten, was es ist. Das wird super!