Monster unterm Bett

Vielleicht weißt du ja noch aus unserem Doofe-Gefühle-Podcast : Dein Gefühl ist immer für dich da, auch die Angst! Sie will dich warnen und dafür sorgen, dass du vorsichtig bist und auf dich Acht gibst. Wenn du zum Beispiel auf einen hohen Baum kletterst, kommt die Angst auch mit, damit du dich gut festhältst.

Da geht dir ein Licht auf! Schickt uns eure Fragen per Sprachnachricht an 0174 16 24 523 . Mail geht natürlich auch: kakadu@deutschlandradio.de

Die gute Nachricht: Gegen Angst kann man etwas tun. Damit sie sich nicht mehr ganz so schlimm anfühlt und wir halt einfach ein bisschen aufmerksam sind, aber nicht total beunruhigt. Auch Tim und Merida stellen sich heute ihren Ängsten und moderieren im Dunkeln! Also zumindest zwischendurch. Schließlich müssen sie ja noch ihre Mikros und Notizen wiederfinden können.

Kakadu-Reporter Jakob macht einen Ausflug in den dunklen Wald. Total spannend, was es da alles zu hören, zu riechen und ja - auch zu sehen gibt! Ist ja nicht so, als würden wir im Dunkeln gar nichts mehr sehen. Außerdem fragen wir nach bei einer, die sich richtig gut mit Ängsten auskennt.