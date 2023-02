Nummer gegen Kummer

Wenn mal niemand da ist, mit dem du reden kannst, könntest du dich beim Kinder- und Jugendtelefon melden. Die Nummer lautet: 116 111 und sie gilt in 28 europäischen Ländern. Dort wird dir kostenlos geholfen - ohne, dass du deinen Namen nennen musst. Unser Kakadu ist unter 0174 16 24 523 zu erreichen und freut sich auf immer neue Fragen für den Podcast. Am liebsten per Sprachnachricht.