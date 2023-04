Zum Frühstück eine Tüte Gummibärchen, dazu ein paar Centershocker, zu Mittag Kaiserschmarn und Zuckerwatte und am Abend eine dieser Pizzen, die zwar irgendwie wie Pizza aussehen, aber in Wahrheit nur aus Schaumzucker, Weingummi und Bonbons besteht.

Ja, es wäre vermutlich möglich, sich ausschließlich von Süßigkeiten zu ernähren. Irgendwie machen wir das ja bereits, denn in fast allen Lebensmittel ist Zucker drin, auch wenn man das bei manchen nicht unbedingt vermuten würde.

Die viel interessantere Frage ist daher die von Katharina: Was passiert mit uns, wenn wir uns zwei Monate nur von Süßigkeiten ernähren würden?

Würden wir an Fehlernährung sterben? Aufgehen wie ein süßes Sufflé? Viereckig werden wie ein Zuckerwürfel?

Um Katharinas Frage zu beantworten, hat sich Fabian Nicole Silbermann in Kakadu-Studio gholt, sie ist Wissenschaftsjournalistin und weiß sowas einfach.