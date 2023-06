Damit hast du nicht gerechnet

Was ist eigentlich Zufall?

25:38 Minuten Die Würfelzahl berechnen? Kein Problem! Man braucht "bloß" alle physikalischen Parameter wie Flughöhe, Geschwindigkeit, Luftdruck, Drehmoment und Reibung. © Getty Images / iStockphoto / Tomasz Åmigla

mit Patricia und Miika · 20.06.2023

Irgendwo zwischen Schicksal und Willkür liegt er: der Zufall. Aber gibt es ihn überhaupt? Also so richtig? Offenbar ja, denn: Wie es der Zufall will, ist er zufällig im Studio. Fragen wir ihn doch also einfach selbst.