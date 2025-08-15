Wenn ihr auch eine spannende Kinderfrage habt: Schickt uns eure Sprachnachricht ans Kakadu-Handy. Die Nummer lautet 0174 1624523 oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Igel, Eichhörnchen, Habicht: Zu welchem Arzt gehen Wildtiere?
25:56 Minuten
Kakadu besucht mit euch eine Tierklinik, in der kranke Wildtiere wieder gesund gepflegt werden. Wie das funktioniert – und was passiert, wenn ein Tier nicht mehr zurück in die Natur kann, erfahrt ihr in die neuen Kakadu - eure Fragen Podcast-Folge
Stell dir vor, in deinem Garten steht plötzlich ein hustender Igel.
Oder ein kleines Eichhörnchen sitzt benommen auf dem Boden und über seinem Kopf kreisen Sterne.
Und drüben auf dem Baum hockt ein Habicht mit einem abstehenden Bein.
Was würdest du tun? Und vor allem: Zu welchem Arzt gehen eigentlich diese Tiere?
Kakadu hat bei einer Tierärztin nachgefragt, die verletzte Wildtiere behandelt – von winzigen Eichhörnchen bis zu stolzen Greifvögeln. Wir besuchen mit euch die Tierklinik der Freien Universität Berlin, schauen uns an, wie dort geholfen wird, und erfahren: Manchmal gibt es ein Happy End und die Tiere dürfen wieder in die Natur. Manchmal muss aber auch eine schwere Entscheidung getroffen werden.
Eine neue Kakadu-eure Fragen-Podcast-Folge voller Tiergeschichten, Arztbesuche und überraschenden Antworten.
Kakadu- eure Fragen - Igel, Eichhörnchen, Habicht: Zu welchem Arzt gehen Wildtiere?
Moderation: Fabian Schmitz & Mats
Autorin: Hannah Burmeister
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Online-Fassung: Thomas Fuchs
