Stell dir vor, in deinem Garten steht plötzlich ein hustender Igel.

Oder ein kleines Eichhörnchen sitzt benommen auf dem Boden und über seinem Kopf kreisen Sterne.

Und drüben auf dem Baum hockt ein Habicht mit einem abstehenden Bein.

Was würdest du tun? Und vor allem: Zu welchem Arzt gehen eigentlich diese Tiere?

Kakadu hat bei einer Tierärztin nachgefragt, die verletzte Wildtiere behandelt – von winzigen Eichhörnchen bis zu stolzen Greifvögeln. Wir besuchen mit euch die Tierklinik der Freien Universität Berlin, schauen uns an, wie dort geholfen wird, und erfahren: Manchmal gibt es ein Happy End und die Tiere dürfen wieder in die Natur. Manchmal muss aber auch eine schwere Entscheidung getroffen werden.

Eine neue Kakadu-eure Fragen-Podcast-Folge voller Tiergeschichten, Arztbesuche und überraschenden Antworten.

Wenn ihr auch eine spannende Kinderfrage habt: Schickt uns eure Sprachnachricht ans Kakadu-Handy. Die Nummer lautet 0174 1624523 oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.