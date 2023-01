Klima und Lebensraum

Ein erster Hinweis ist natürlich der Name: Schließlich heißt es "Eisbär" und nicht "Schmelzwasserbär". Wenn es so weiter geht, mit der Klimakrise, wird es aber tatsächlich ernst für den Eisbären. Sein weißes Fell ist die perfekte Tarnung in der verschneiten und vereisten Arktis. Und er braucht das dichte Eis für die Jagd nach seiner Lieblingsbeute: Robben.