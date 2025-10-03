Kakadu - eure Fragen

Menschen kann man wiegen, man kann ihre Größe messen, und dass sie außen aus Haut bestehen, das sieht man ja. Aber wie geht es innen weiter? Das möchten Patricia und Freddy ganz genau wissen. Und weil sie einen außergewöhnlichen Körperscanner im Studio haben, der sogar sprechen kann, erfahren sie fast alles über uns Menschen. Ein Podcast also, der unter die Haut geht!