    Kakadu - eure Fragen

    Woraus besteht eigentlich der Mensch?

    25:44 Minuten
    Mit Patricia. |
    5 bis 6 Liter Blut, 206 Knochen, 30 Kilogramm Muskeln, etwa 10 Kilogramm Haut, mehrere Kilogramm Fett - daraus besteht ein normaler, erwachsener Mensch.
    Woraus besteht eigentlich ein Mensch?
    Menschen kann man wiegen, man kann ihre Größe messen, und dass sie außen aus Haut bestehen, das sieht man ja. Aber wie geht es innen weiter? Das möchten Patricia und Freddy ganz genau wissen. Und weil sie einen außergewöhnlichen Körperscanner im Studio haben, der sogar sprechen kann, erfahren sie fast alles über uns Menschen. Ein Podcast also, der unter die Haut geht!

    Kakadu – eure Fragen: Woraus besteht ein Mensch?
    Moderation: Patricia Pantel und Freddy
    Autor: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
