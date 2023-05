Wissen zum Mitnehmen: In Deutschland leben etwa 140 verschiedene Tagfalterarten. Nimmt man auch Motten und Nachtfalter dazu, kommt man auf etwa 3700 verschiedene Arten.

Freddy und Tim schauen heute der seeeehr hungrigen Raupe Mampfi zu und erfahren so allerhand darüber, was Raupen gerne futtern, wo sie leben und wie das mit der Metamorphose klappt. So nennt man die Entwicklung einer Raupe bis zum Schmetterling. Manche Raupen verpuppen sich, andere spinnen einen Kokon aus hauchdünnen Fäden. Daraus schlüpft der Schmetterling, legt Eier und alles geht von vorne los.