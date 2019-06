Am nächsten Donnerstag wird in Hamburg das Kinderspiel des Jahres 2019 vorgestellt. Wir stellen euch heute schon die drei Spiele vor, die in die Endrunde gekommen sind.

Diese drei Spiele stellt euch Kakadu-Spieleexpertin Christina Valentiner-Branth heute vor: 1. Fabulantica von Marco Teubner Verlag: Pegasus Spiele Ein märchenhaftes Lauf-Merkspiel für 2 bis 5 Spieler ab 6 Jahren 2. Go Gecko Go! von Jürgen Adams Verlag: Zoch Ein tierisches Wettlaufspiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren 3. Tal der Wikinger von Marie und Wilfried Fort Verlag: Haba Ein taktisches Geschicklichkeitspiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren Und mit euch spielen wir heute "Wer bin ich?" Ihr müsst dabei eine Märchenfigur erraten. Ruft an und spielt mit: 0800 2254 2254.