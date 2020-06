Nur wenn es den Ozeanen gut geht, kann es auch uns gut gehen.

Der Welttag der Ozeane hat seinen Ursprung im Erdgipfel am 8. Juni 1992 in Rio de Janeiro. Seit 2009 wird der 8. Juni als Welttag der Ozeane von den Vereinten Nationen begangen. Die Ozeane werden als bedeutend für Ernährungssicherheit, Gesundheit und dem Überleben allen Lebens, für das Klima und als ein kritischer Teil der Biosphäre gesehen. Ziel des Tages ist es daher, weltweit Aufmerksamkeit für aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit den Ozeanen zu erlangen. (wikipedia)

Heute will Ryke mit Euch über die Meere reden. Was wisst Ihr über spannende Meeresbewohner? Oder über das Meerwasser selbst? Gibt es Leben im Toten Meer? Warum sind die Ozeane salzig? Ruft an und spielt mit bei Kakadus und Rykes Meeresrätseln: 0800 2254 2254.