Wir dürfen dann kein Licht anzünden, nichts Schweres tragen, kein Handy benutzen, kein Geld ausgeben und nicht zur Arbeit gehen, erklärt uns Alma einige Regeln. „Es wird gefeiert, dass Gott in sieben Tagen die Welt geschaffen hat - also in sechs, aber am siebenten Tag hat er geruht.“ Das ist also ganz ähnlich wie der Sonntag im Christentum, an dem geruht und nicht gearbeitet werden soll.