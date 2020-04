Es geht ja nicht im Moment nicht in Wirklichkeit, aber darüber nachdenken darf man doch.

Jaja, wir wissen es, dass momentan keine richtigen Parties gefeiert werden können. In der Fantasie feiert Ryke aber eine Party mit Euch. Die KCFP, das steht für "Kakadu-Corona-Fantasie-Party".

Was bringt Ihr mit? Wie zieht Ihr Euch an? Wie sieht Eure Mundschutz-Maske aus? Erzählt Ryke, wie in Euren Gedanken eine solche Party ablaufen würde: 0800 2254 2254.