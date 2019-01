Steckt in Dir eine Autorin? Hast Du schon immer davon geträumt, Schriftsteller zu werden? Dann solltet Ihr unbedingt heute bei Ryke im Kakadu-Studio anrufen. Denn sie hat sich den Schriftsteller und Geschichten-Entwickler Thomas Fuchs eingeladen. Um mit Euch zusammen die Mega-Super-Geschichte zu erfinden.

Menschen lieben Geschichten. Und fast ebenso gern, wie sie einer Geschichte zuhören oder selbst lesen, lieben die meisten Menschen, Geschichten selbst zu erzählen: Aus dem Schulalltag, der Nachbarschaft, aus fremden Welten, mit Detektiven, Superheldinnen uind Forscherinnen und Astronautinnen.

Doch eine richtig gute Geschichte zu erfinden ist gar nicht so leicht. Nicht immer kommen die Ideen sofort und von ganz allein. Doch es gibt Tricks, wie man sich das Geschichtenerfinden beibringen kann, ja, man kann es richtiggehend trainieren.

Wer sich sozusagen von Berufswegen mit diesem Thema auskennt, ist der Schriftsteller Thomas Fuchs. Er hat nicht nur rund 60 Bücher geschrieben, sondern hilft auch hier im Kakadu den Erzähltag- und Hörspielautorinnen und Autoren dabei, ihre Texte besser zu machen. Und zusammen mit Euch wollen wir heute im Quasseltag versuchen, eine Geschichte "im Radio aufzuschreiben". Ihr bestimmt, welche Figuren in dieser Geschichte vorkommen, was sie machen und was ihnen passiert. Und natürlich auch, wie diese Geschichte dann ausgeht. Ein: Wir-erfinden-alle-zusammen-eine-coole-Geschichte-Quasseltag.

Ruft also an: 0800 2254 2254.