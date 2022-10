Update: Luftmassen

Land erwärmt sich schneller als Wasser. Die warme Luft an Land strömt nach oben und hinterlässt eine Lücke. In diese Lücke strömt die kühlere Luft vom Meer. Das kann man sich vorstellen wie ein Loch in der Buddelkiste. Wenn man Sand auf einen Haufen schaufelt, rieselt der angrenzende Sand in die Grube.