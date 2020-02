Immer mehr Tiere zieht es in die Stadt. Denn hier werden sie nicht gejagt und es gibt reichlich Nahrung. So kann man in der Stadt immer häufiger Mardern, Waschbären, Füchsen, Habichten, Wildschweinen oder Rehen begegnen.

Der Biber, der träge durch den Stadtpark paddelt oder Habichte, denen man, hoch oben an der Hauswand, beim Nestbau zusehen kann. In der Stadt teilen sich Mensch und Tier denselben Lebensraum. Und inzwischen sind es komischerweise die Städte, in denen wir tierischen Artenreichtum erleben können. Je größer die Stadt, desto mehr. Feature

Wilde Tiere in der Stadt

Von Heidi Mottl

Moderation: Patricia Pantel