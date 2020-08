„Da müssen wir im Internet nachschauen“. Sagen das Eure Eltern auch manchmal, wenn ihr ihnen eine Frage gestellt habt? Wieso weiß das Internet so viel? Und wie kommt das Wissen da rein?

Wenn man irgendwas nicht weiß, geht man "ins Internet". Man tippt die Frage, die man hat oder den Begriff, den man sucht, in eine Suchmaschine ein – und schon hat man Antworten. Fast sieht es so aus, als gäbe es nichts, was das Internet nicht weiß. Allein im großen Internet-Lexikon Wikipedia, eine der meistbenutzten Internet-Adressen auf der Welt, erklären fast zweieinhalb Millionen Artikel in deutscher Sprache so ziemlich alles, was man wissen will. Dazu kommen nochmal viele Millionen Artikel in anderen Sprachen – darunter mehr als fünf Millionen übrigens in der Sprache Cebuano. Nie gehört? Dann … googelt doch mal.

Aber – wie kommt das ganze Wissen hinein in dieses Internet? Und woher wissen wir, dass auch stimmt, was wir da finden? Ryke und Elias finden das in dieser Folge heraus.

#112 Wie kommt das Wissen ins Internet?

Moderation: Ulrike Jährling und Elias

Recherche und Reportagen: Marcus Richter

Technik: Jorid Böttcher

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020

