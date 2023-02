Update: Jetzt geht's um die Wurst

Die berühmten Wiener Würstchen kommen nämlich eigentlich aus Frankfurt. So will es zumindest die Familienlegende der Lahners. Johann Georg Lahner war Metzger. Sein Handwerk lernte er in Frankfurt. Dort gab es bereits eine Wurstsorte, die Frankfurter genannt wurde. Als Lahner dann nach Wien in Österreich umzog, nahm er die Frankfurter mit. Und von seiner neuen Heimat aus wurde die Wurst ein internationaler Kassenschlager. Aus den Frankfurter Würstchen wurden Wiener Würstchen. Auch bekannt als Wienerle, Saitenwurst, Franks oder Knack.

In unserer kleinen Serie stellen wir euch weiter jede Woche die Tiere des Jahres vor. Diesen Titel bekommen sie von Naturschutzorganisationen, weil sie außergewöhnlich und meistens besonders schützenswert sind. Die Spinne des Jahres ist der Ammen-Dornfinger. Was das für eine Spinne ist, erklärt Christoph Hörweg vom Naturhistorischen Museum Wien. Ha, das passt ja.

Luca erzählt, was neu in seinem Leben ist. Er hat die lilafarbene Kletterwand geschafft - und die hat es in sich! Nachrichten sind natürlich auch wieder dabei, und diesmal geht es um eine versemmelte Wahl, die wiederholt werden muss, einen Kometen, den zuletzt die Neandertaler zu Gesicht bekamen, und um die Spielemesse in Nürnberg. Das wäre dann alles. Wenn sonst noch was ist, unsere Nummer kennt ihr ja: 0174 16 24 523.