Schöne Sch…

Wie wird das Wasser wieder sauber?

25:11 Minuten Oh Klopapier, oh Klopapier! Wärst du doch der einz'ge Unrat hier! © Unsplash /Claire Mueller

Mit Tim und Thandi · 08.02.2024

Pippi machen, Spülen, Hände waschen. Was passiert eigentlich mit unserem Abwasser, bevor es reingewaschen aus dem Hahn fließt? Was alles so im Klo landet und wie es wieder rauskommt, das ... äh ... klären wir heute. (Erstsendung vom 4.1.2022)