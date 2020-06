Wie ging oder geht Euer Schuljahr zuende?

Patricia möchte heute von Euch wissen, ob Ihr in diesem Jahr überhaupt Zeugnisse bekommt bzw. bekommen habt. Schließlich ist ja die Schule sehr lange wegen des Corona-Virus ausgefallen.

Und wir haben mal unsere Korrespondenten gefragt, wie das in anderen Ländern der Welt gelaufen ist.

Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254