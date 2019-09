Was macht Ihr sonntags? Habt Ihr bestimmte Sonntagsrituale und wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus?

Scheint am Montag der Mond, oder donnert es immer an Donnerstagen – habt ihr freitags immer frei? Leider nicht, aber der Sonntag ist wirklich der Sonne gewidmet – auch wenn sie nicht an jedem Sonntag scheint.

Die alten Römer haben jedem Wochentag einem Gott zugeordnet. Der Sonntag erhielt den Sonnengott Sol und so hieß der Wochentag im Lateinischen "dies Sol", also Tag der Sonne bzw. des Sonnengottes Sol. Im Deutschen und auch in anderen Sprachen wurde das übernommen – Englisch heißt der Sonntag Sunday. Sun auf Deutsch heißt auch Sonne.

Bei uns ist der Sonntag ein Feiertag und fast alle haben frei: Was macht Ihr da so mit Eurer Familie? Habt Ihr bestimmte Sonntagsrituale und wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Was machen die Menschen da an Sonntagen?

