Kakadu - eure Fragen

Um die neue Frage an den Kakadu zu beantworten, haben Kakadu-Reporterinnen Esther und Vanja das Katzenhaus im Tierheim Berlin besucht. Dort haben sie Katzen gestreichelt, mit ihnen gespielt und Minka kennengelernt. Eine Katzenlady, die sprechen kann und sehr gerne von sich und ihren Artgenossen erzählt. Ob sie Ester und Vanja gegenüber ausplaudert, was es mit dem geheimnisvollen Schnurren auf sich hat?