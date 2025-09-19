Kakadu - eure Fragen

Euer Draht zum Kakadu
Wie und warum schnurren Katzen?
25:40 Minuten
Hast du schon mal eine Katze ganz laut schnurren gehört? Das klingt sooo gemütlich – aber warum machen Katzen das eigentlich? Und wie schaffen sie es, dass aus so einem kleinen Tier so ein tiefes Brummen kommt?
Um die neue Frage an den Kakadu zu beantworten, haben Kakadu-Reporterinnen Esther und Vanja das Katzenhaus im Tierheim Berlin besucht. Dort haben sie Katzen gestreichelt, mit ihnen gespielt und Minka kennengelernt. Eine Katzenlady, die sprechen kann und sehr gerne von sich und ihren Artgenossen erzählt. Ob sie Ester und Vanja gegenüber ausplaudert, was es mit dem geheimnisvollen Schnurren auf sich hat?
Aber auch wie man das Vertrauen einer Katze gewinnen kann, erfahrt ihr in diesem Podcast. Und der Katzenverhaltensforscher Dennis Turner weiß außerdem, welche Laute Katzen noch so beherrschen.
Die Frage, wie das Schnurren wirklich funktioniert, haben Forschende aus Österreich und den USA übrigens inzwischen herausgefunden. Lasst euch überraschen, es ist fast ein kleines Wunder der Natur.
Moderation: Ulrike Jährling & Tea
Autorin: Teresa Sickert
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Online-Fassung: Thomas Fuchs
