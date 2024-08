Überlebenskünstler der Natur

Wie überleben Kakteen in der Wüste?

25:43 Minuten Heiß, staubig und viele Kakteen - die Wüste Arizonas

Kakteen sind wirklich ganz erstaunliche Pflanzen. Sie schaffen es selbst in trockenen Gebieten zu überleben, in denen alle andern Pflanzen verdursten würden. Selbst in Wüsten wachsen sie. Haben Kakteen etwa einzigartige Superkräfte?