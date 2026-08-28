Vor etwa zweieinhalbtausend Jahren soll in Griechenland einmal ein Bote von Athen nach Sparta gelaufen sein. Das sind gut 260 Kilometer. Die Griechen hatten losgeschickt, damit er militärische Verstärkung holte.

Was das mit dem Marathonlauf von heute zu tun hat?

In diesem Kakadu - eure Fragen-Podcast erfahrt ihr es.

Fabian und Tea treffen Emma, die mit elf Jahren schon fünf Kilometer beim Parkrun läuft. Sie erfahren, warum man sich die Kräfte gut einteilen muss und warum Trinken beim langen Laufen so wichtig ist. Und sie sprechen mit Benedikt, einem Ultra-Läufer, der regelmäßig Strecken über 50 Kilometer läuft. Einmal sogar unglaubliche 211 Kilometer.

Aber warum läuft man überhaupt so weit?

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Was passiert, wenn der Körper irgendwann beim Laufen sagt: Jetzt reicht’s!

Und warum hat ein Marathon genau diese komische 42,195 Kilometer?

Ein Kakadu-Podcast über die Geschichte des Marathons.

Also dann: Ab in die Laufschuhe!