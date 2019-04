Bei Monopoly ist es ganz einfach: Man zieht die falsche Karte und landet für eine Runde im Gefängnis. Im wirklichen Leben verurteilt ein Gericht einen Straftäter und schickt ihn für eine gewisse Zeit hinter Gitter. Oder in den Strafvollzug, wie es richtig heißt.

Wie lebt man im Gefängnis? Was darf man, was muss man, was ist verboten? Wer arbeitet dort, und ist es überhaupt sinnvoll, Menschen eine Zeitlang einzusperren, wenn sie etwas Verbotenes getan haben? Um das zu erfahren waren wir in einem (ehemaligen) Gefängnis, im Gespräch mit einem (ehemaligen) Strafgefangenen und mit Kindern, die sich viele Gedanken über das Thema gemacht haben.

Weitere Tiele dieser Miniserie am 8.4. und am 15.4.2019

Außerdem an diesem Montag zu hören:

"Unterwegs mit einer ZOO-Tierärztin" von Kristina Hafer

"Der kleine Eisbär" im Berliner Tierpark verlässt seine Höhle von Nicole Silbermann

Öffnungszeiten:

https://www.tierpark-berlin.de/de/besuch-planen/oeffnungszeiten

Eisbärentalk täglich um 11:00 Uhr:

https://www.tierpark-berlin.de/de/erlebnis-tierpark/fuetterungen-shows