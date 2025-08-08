Um die Frage „Wie lebt man eigentlich im Kinderheim?“ zu beantworten, hat Kakadu-Reporterin Natalie das Kinderheim von Julian, Maileen und Ronaldo aufgesucht. Sie wohnen dort in einer Wohngruppe und nehmen uns mit in ihren Alltag. Die Kinder zeigen uns ihr Zuhause, erzählen von gemeinsamen Mahlzeiten, Dienstplänen, ihren eigenen Zimmern – und davon, wie wichtig Freundschaften, Vertrauen und verlässliche Erwachsene sind.

Auch wenn es manchmal traurig oder schwierig sein kann, nicht bei den eigenen Eltern zu wohnen, ist eine Wohngruppe für viele Kinder ein sicherer Ort, an dem sie gut leben, lachen, spielen und groß werden können.

Wenn ihr auch eine spannende Kinderfrage habt: Schickt uns eure Sprachnachricht ans Kakadu-Handy. Die Nummer lautet 0174 1624523 oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

Vielleicht wollt ihr diesen Kakadu Podcast gemeinsam mit euren Eltern hören – denn hinterher gibt es bestimmt einiges, worüber man sprechen kann.