Die Sendung ohne Vogel

Wir können es selbst kaum glauben: Seit über 25 Jahren gibt es den Kakadu schon. Also diesen hier zum Anhören. Über so viele Themen haben wir schon geredet, aber noch nie über: Kakadus!

Und das, obwohl unser Vogel doch so gern dazwischenquatscht und am liebsten über sich selbst redet. Aber heute ändert sich das, heute kommt der Vogel mal zu Wort! Also, zumindest dachten wir das. Statt unseres Kakadus finden wir im Studio aber nur einen Zettel: "Bin auf einer Vogelhochzeit bei meinen Verwandten."

Gut, dann müssen wir eben dort anrufen. Und finden so einiges über Kakadus heraus. Anders als unser Studio-Vogel schlafen Kakadus in freier Wildbahn nicht in der Hängematte, sondern in Baumhöhlen. Frech und schlau sind sie aber auch. Genau wie unser Vogel. Sie machen gerne Dummheiten, haben vier Zehen und bleiben ein Leben lang zusammen. Nur, was ein Kakadu mit einer Kneifzange gemeinsam hat, das müsst ihr euch schon selbst anhören.