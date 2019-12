Endlich ist der 24ste Dezember. Endlich ist Heiligabend. Endlich kommt die Bescherung. Doch was tun, wenn es immer noch nicht losgeht? Tim und Elias helfen Euch, die Wartezeit zu überbrücken.

Eigentlich ist das doch total unfair. Da ist endlich Heiligabend und dennoch geht es einfach nicht los mit der Bescherung. Klar, Kakadu-Hören ist eine Möglichkeit, die Wartezeit bis zur Bescherung zu überbrücken, doch nach dem Kinderhörspiel "Peter Pan" ist um 16:00 Uhr Schluss mit lustig.

Aber da in vielen Haushalten dennoch weiter Warten angesagt ist, hat sich Tim Elias ins Sendestudio geholt und einen kleinen Weihnachtscountdown zusammengestellt. Er will bei unseren Auslandskorrespondenten in Paris und London nachfragen, wie dort der 24ste Dezember gefeiert wird. Außerdem hat er unsere Reporterin Nicole losgeschickt, um zu erkunden, wie Weihnachten früher gefeiert wurde.

FROHE WEIHNACHTEN

#53 Weihnachtscountdown - Wie kriegt man die Zeit bis zur Bescherung rum?

Moderation: Tim Wiese und Elias

Recherche und Rportage: Nicole Vergin

Technik: Silvia Milchmeyer

Redaktion : Thomas Fuchs

Deutschlandfunk Kultur 2019