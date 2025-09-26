Kakadu - eure Fragen

Wie das Wasser in den Wasserhahn rein- und wieder rauskommt wollen Elsa und Tim in dieser Kakadu-Folge herausfinden. Hilfe bekommen sie dabei von Reni – einem echten Wassertropfen, der seine spannende Reise erzählt: von der Wolke über den Regen bis ins Kakadu-Studio.

Kakadu-Reporter Philip schaut sich außerdem bei der RheinEnergie in Köln um. Dort erklären ihm Fachleute, wie Regenwasser im Boden gefiltert wird. Wie dann Pumpen das Wasser aus dem Boden holen und über ein riesiges Rohrnetz in unsere Haushalte transportieren, wo es dann am Ende direkt bei euch aus dem Hahn sprudelt.

Außerdem erfahrt ihr, wie viel Wasser wir täglich verbrauchen, warum wir sorgsam damit umgehen sollten – und wieso Leitungswasser in manchen Ländern nicht einfach so wie hierzulande aus dem Hahn getrunken werden kann.