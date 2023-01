Update: Bezahlen früher und heute

In unserer tierischen Reihe geht es diesmal weiter mit dem Lurch des Jahres . Diesen Titel trägt jetzt ganz neu der Kleine Wasserfrosch. Wie jetzt? Lurch oder Frosch? Egal, Hauptsache Amphibien! Wo da genau der Unterschied liegt und was so toll ist am Kleinen Wasserfrosch - das hört ihr im Podcast.