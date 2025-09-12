Kakadu - eure Fragen

Es gibt Kinder, für die ist die Schule nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch ihr Zuhause. Sie leben dort mit anderen Kindern, essen gemeinsam, haben immer jemanden zum Spielen, aber müssen bestimmte Regeln einhalten, Hausdienste übernehmen und vielleicht sogar Tiere versorgen. Klingt spannend, oder?

In diesem Kakadu-Podcast gehen Patricia und Co-Moderator Ferdinand nach, was genau ein Internat eigentlich ist. Wie es sich anfühlt, dort ohne Eltern, aber mit Freunden und Erziehern zu leben. Außerdem räumen wir damit auf, ob wirklich alles stimmt in den Internatsgeschichten aus Hanni und Nanni, Harry Potter oder Schloss Einstein?

Dafür nehmen Patricia und Ferdinand euch mit auf die Schulfarm Scharfenberg – eine Schule auf einer Insel mitten im Wasser, mit Ponys, Schafen, Schweinen und einem ganz besonderen Internatsalltag. Die Internatskinder dort zeigen uns ihre Zimmer, erzählen, wie ihr Tagesplan aussieht, sagen, was toll ist – und was manchmal auch ganz schön schwerfällt.

Natürlich verrät Ferdinand auch, wie es in seinem Internat ist: ob es geheime Partys gibt, wie es ist, ohne Eltern aufzuwachen, wie er mit Heimweh umgeht und was man alles fürs Leben lernt, wenn man schon so früh selbstständig lebt.

Euer Draht zum Kakadu

Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.

Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.