Kinderfrage - Wie geht Unendlichkeit?

Jörg Bernardy ist ja der Fachmann zu diesem Thema in unserem Podcast und wir kamen auf die Idee ausgerechnet ihn einzuladen, weil er ein tolles Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Dass die Unendlichkeit sich gar nciht so leicht erklären lässt, dass habt ihr ja im Podcast gehört. Wer nun weitergehende Fragen hat oder zusätzliche Antworten sucht, der sei zu diesem Buch geraten. Unglaublihc, wo wir es inh unserem Leben überall mit der Unendlichkeit zu tun haben. Sie begegnet uns nicht nur beim Blick in den Sternenhimmel, sondern auch beim Blick auf die Zeit, beim Blick auf Zahlenreihen, Sauerteig, Mengen, die Unsterblichkeit der Seele, Schneeflocken und… Käse! Ein Buch mit vielen Antworten sowie neuen Fragen zum weiteren Nachdenken oder zum gemeinsam lesen und diskutieren. "Was kommt hinter dem Universum?: (Fast) alles über die Unendlichkeit)" Von Jörg Bernardy (Autor) und Andrea Stegmaier (Illustrator) Beltz & Gelberg; 2024 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3407759474 Lesealter ‏ : ‎ Ab 8 Jahren Preis: 18.- Euro © Beltz & Gelberg