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    Kakadu - eure Fragen:

    Wie geht es eigentlich Stadttauben?

    25:04 Minuten
    Stadttaube Columba livia f. domestica trinkt aus einem Wasserspeier
    Auch Tauben habe Durst - hier gibt es jede Menge Wasser in Selbstbedienung © IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Christian Hütter
    Von Babette Braun |
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    Wusel, flatter, gurr! Stadttauben scheinen einfach überall zu sein. Menschen sind oft genervt von ihnen. Die Stadttauben mögen uns trotzdem. Warum wollen die denn bei uns Menschen sein? Und wie geht es ihnen mit uns?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Tauben werden in den Städten oft als störend wahrgenommen. Sie machen Lärm, Dreck und sind für viele ein Problem.
    Dabei können die Tauben gar nichts dafür und schuld an dieser Situation ist der Mensch.
    Zumindest behauptet das Urania, die Stadttaube, die sich zu Tim und Alex ins Kakadu-Studio geflüchtet hat. Denn die Tauben, die wir in unseren Städten sehen, sind Haustiere, beziehungweise deren Nachfahren, so berichtet sie. Es sind Vögel, die einst von Menschen gezüchtet, bei Hochzeiten aufgelassen wurden oder bei Wettflügen die Orientierung verloren hatten. Wenn diese Tauben den Weg nach Hause nicht mehr finden,  sind sie auf die Versorgung und Fürsorge durch den Menschen angewiesen - ähnlich wie sogenannte Straßenhunde und -katzen in anderen Ländern.

    Doch in den Städten finden sie kaum das richtige Futter und müssen sich mit Essensresten durchschlagen.
    Das macht sie krank.
    Um zu erfahren, ob wir Menschen nun diesen Tauben helfen können, haben sich unsere Kakadu-Kinderreporter Phil und Emil in Leverkusen auf Taubenspurensuche begeben und wollten wissen: Warum gibt es so viele Tauben? Wer kümmert sich um verletzte Tiere?

    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Man muss Tauben nicht lieben, aber respektieren.
    Kakadu - eure Fragen: Wie geht es eigentlich Stadttauben?
    Moderation: Tim Wiese und Alex
    Autorin: Babette Braun
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
    Deutschlandfunk Kultur 2026
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