Viel Spaß
Wie geht eigentlich Winterschlaf?
25:58 Minuten
Können manche Tiere einfach den Winter verschlafen? Haben die keinen Hunger? Und müssen die zwischendurch nicht mal aufs Klo?
Legen sich Winterschläfer einfach im Herbst irgendwann hin und schlafen und wachen erst im Frühling wieder auf? Wie kann das gehen?
Murmeltiere sind beispielsweise Winterschläfer, sie überstehen sogar schlafend den langen Winter im Gebirge ohne Essen und ohne zu erfrieren.
Fabian und Tea haben unsere Kinderreporter auf Murmeltierspurensuche geschickt und waren zudem dabei, wenn Imkerin Antonia ihre Bienen auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Bienen haben so ihre ganz eigenen Tricks, um durch den Winter zu kommen.
Eine ihrer Techniken ist: Kuscheln um Energie zu sparen.
Murmeltiere sind beispielsweise Winterschläfer, sie überstehen sogar schlafend den langen Winter im Gebirge ohne Essen und ohne zu erfrieren.
Fabian und Tea haben unsere Kinderreporter auf Murmeltierspurensuche geschickt und waren zudem dabei, wenn Imkerin Antonia ihre Bienen auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Bienen haben so ihre ganz eigenen Tricks, um durch den Winter zu kommen.
Eine ihrer Techniken ist: Kuscheln um Energie zu sparen.
Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
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Eine ganz andere Methode, um durch den Winter zu kommen, haben hingegen Frösche. Sie haben eine Art Frostschutzmittel im Blut und können so sogar Temperaturen unter Null Grad aushalten. Also gräbt sich zum Beispiel ein Frosch im Herbst im Schlamm eines Teiches ein und verbringt den Winter dort völlig reglos in der Winterstarre. Erst im Frühling, wenn die Sonne wieder wärmt, wacht er sozusagen langsam auf und kann wieder loshüpfen.
Kakadu - eure Fragen: Wie geht eigentlich Winterschlaf?
Moderation: Fabian Schmitz und Tea
Autor: Lorenz Hoffmann
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderation: Fabian Schmitz und Tea
Autor: Lorenz Hoffmann
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler