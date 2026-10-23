Kakadu - eure Fragen:

Legen sich Winterschläfer einfach im Herbst irgendwann hin und schlafen und wachen erst im Frühling wieder auf? Wie kann das gehen?

Murmeltiere sind beispielsweise Winterschläfer, sie überstehen sogar schlafend den langen Winter im Gebirge ohne Essen und ohne zu erfrieren.

Fabian und Tea haben unsere Kinderreporter auf Murmeltierspurensuche geschickt und waren zudem dabei, wenn Imkerin Antonia ihre Bienen auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Bienen haben so ihre ganz eigenen Tricks, um durch den Winter zu kommen.

Eine ihrer Techniken ist: Kuscheln um Energie zu sparen.