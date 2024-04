Ticket knipsen und festhalten! Kakadu schwingt sich in die Fahrerkabine einer Straßenbahn und findet heraus, wie es ist, Straßenbahnfahrer:in zu sein. Auf Zeitreise nimmt er euch auch mit. Zurück in das Jahr 1880, als die Straßenbahn noch von Pferden gezogen wurde. Wie der Strom in die Bahn kam und warum sie eines der angesagtesten Transportmittel für die Zukunft ist, das klären wir in dieser Podcastfolge. Einsteigen bitte!