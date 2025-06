Sind Autorinnen und Autoren Menschen, die ganz zurückgezogen für sich und in ihren Geschichten leben? Die vom gebückten Schreiben Rückenschmerzen haben, keinen Sport machen, aber dafür lange einsame Spaziergänge mit tiefschürfenden Überlegungen im Kopf? Sind sie vielleicht ein bisschen vergesslich, mit Zetteln überall im Zimmer? Waren bücherschreibende Menschen in der Schule nicht so gut in Mathe, aber haben immer nur Einsen für ihre Aufsätze bekommen? Und wollten sie schon immer Autor oder Autorin werden?

Tim und Coco haben begonnen, auch ein Buch zu machen. Doch schnell stellen sie fest, dass sie eigentlich keinen Plan haben, wie aus einer Idee eigentlich ein echtes Buch werden kann.

Aber kein Problem, denn wenn wir etwas nicht wissen, dann fragen wir jemanden. Beispielsweise die Kinderbuchautorin Sabine Bohlmann, die das Buch "Ein Mädchen namens Willow" geschrieben hat.