Kinderfrage: Wie entstehen Vulkane?

Kakadu hat seine Koffe gepackt und will nach Sizilien.

Warum? – dort ist der Ätna, Europas größter und ziemlich aktiver Vulkan.

Aber was ist eigentlich ein Vulkan? Warum kann so ein „Berg“ Feuer und Asche spucken?

In dieser Folge wird’s spannend – und ziemlich heiß. Ryke und Merida staunen über die unglaublichen Kräfte in der Erde, treffen den römischen Feuergott Vulkanus (ja, den gibt’s wirklich – zumindest bei uns!) und sprechen mit einem echten Vulkanforscher vom Helmholtz-Zentrum. Denn es gibt so viele Fragen zu Vulkanen: Wie sind sie entstanden? Was ist Magma und warum ist sie so heiß? Und was passiert bei einem Vulkanausbruch?