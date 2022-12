Update: Hunde, Pfannen, Sprichwörter

Sie entstehen, wenn etwas über einen langen Zeitraum immer wieder gesagt wird. Manche verändern im Laufe der Zeit ihre Bedeutung. Dann meint man damit etwas anderes als damals. Oder man verwendet sie, ohne die ursprüngliche Bedeutung zu kennen. Einfach, weil sich die Welt und die Art, wie Menschen leben, seitdem so sehr verändert haben. Wir werfen heute gemeinsam das Redewendungen-Glücksrad an und entkernen den Pudel - oder so ähnlich.

In den Nachrichten geht es diesmal um extreme Kälte in den USA, das Vielleicht-bald-Ende der Corona-Pandemie und den Geburtstag von Onkel Dagobert. Sophia berichtet, was neu in ihrem Leben ist: Sie ist jetzt Vogelretterin! Außerdem schauen wir uns diesmal Silvesterbräuche aus aller Welt an. Koffer vor die Tür stellen ist so einer. Oder 12 Weintrauben essen. Ihr versteht nur Bahnhof? Dann hört mal rein.