Was kann Kopfschmerzen auslösen?

Wenn der Kopf schmerzt, dann kann das die unterschiedlichsten Gründe haben. Das Wetter ist zu kalt oder zu warm, ich habe zu kurz oder zu lang geschlafen, zu viel gelernt, gelesen oder auf den Bildschirm gestarrt, zu wenig getrunken, gegessen oder bin nicht ausreichend an der frischen Luft gewesen. Es gibt über 200 verschiedene Arten an Kopfschmerz und vermutlich mindestens ebenso viele Gründe für Kopfschmerzen.

All die vielen unterschiedlichen Arten von Kopfschmerz haben jedoch eins gemeinsam. Immer ist es ein Warnsignal vom Körper, der sagt: Moment, pass auf und kümmere dich um mich!"

Wie entstehen Kopfschmerzen im Kopf?

Wie genau Kopfschmerzen im Kopf entstehen, weiß man dabei in vielen Fällen noch gar nicht. Oft gibt es auch keine erkennbare körperliche Erkrankung als Ursache und es sind sogenannte Spannungskopfschmerzen. Da kennt man inzwischen die Dinge, die sie auslösen können: Zu wenig Schlaf, Stress, zu wenig Bewegung, zu viele Computerspiele, Ängste, Sorgen in der Schule, in der Familie oder mit dem Freund oder der Freundin. Naja, all das, was einem Kopfschmerzen bereitet, wie der Volksmund so treffend sagt.

Wie wird man Kopfschmerzen wieder los?

Gibt es keine eindeutige Erklärung für den Kopfschmerz, dann muss das betroffene Kind von einer Ärztin oder einem Arzt untersucht und behandelt werden. Wenn es aber nur leichte Kopfschmerzen sind, dann hilft es meist, sich mit etwas Schönem zu beschäftigen oder sich etwas Ruhe, Ablenkung und womöglich Schlaf zu gönnen. Raus an die frische Luft und Bewegung sind ebenfalls hilfreich aber auch Entspannungsübungen wie Yoga oder Traumreisen helfen manchen Menschen.

Wir lernen in diesem Podcast außerdem Jette kennen. Sie ist neun Jahre alt und ihr wurde ein Zahn gezogen, der erstaunlich groß war.

Süßes oder Saures?

Am 31. Oktober kostümieren und schminken sich viele Menschen als kleine und große Gespenster, Zombies und Hexen oder sonstige Gruselgestalten und ziehen von Haus zu Haus und fordern: „Süßes oder Saures!"

Es ist Halloween, ein amerikanischer Brauch, der seit Jahren auch bei uns ausgiebig gefeiert wird.

Ja, Halloween kam aus den USA zu uns, aber ursprünglich ist Halloween ein alter europäischer Brauch. Erste Belege dafür finden sich im späten Mittelalter vor allem in Irland, aber auch in Schottland.

Damals luden die Menschen dort am Vorabend von Allerheiligen zu Festessen ein.

Vom "All Hallows' Eve" – leitet sich auch der Name Halloween ab - "der Abend vor Allerheiligen".

Und während die Verwandtschaft zusammensaß und futterte, zogen die Kinder draußen durch die Straßen und erbettelten Spenden.

Mitte des 19. Jahrhunderts verließen viele Iren aufgrund von Hungersnöten ihre Heimat und wanderten in die USA aus. Ihr Halloween-Fest nahmen sie mit. Über amerikanische Filme und Serien, aber auch durch die in Europa stationierten US-Soldaten, kam Halloween dann zu uns zurück und wird inzwischen in den meisten Gegenden richtig groß gefeiert.

Außerdem geht es um den Grüffelo. Patricia hatte auf der Frankfurter Buchmesse mit Axel Scheffler gesprochen. Er ist der Erfinder dieser Kinderbuchkultfigur und er hat dem Kakadu etwas versprochen.