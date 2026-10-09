Knusprige Baguettes und buttrige Croissants – schmecken wohl den meisten von euch. Aber wie entstehen die eigentlich? Lulu und Fabian haben unseren Kakadu-Reporter Paulus Müller mit Kindern in eine echte Backstube geschickt. Dort wird geknetet, gerollt, gefaltet und natürlich gebacken. Ihr erfahrt, warum Bäcker ziemlich früh aufstehen müssen, was Sauerteig so besonders macht und wie die vielen Schichten ins Croissant kommen.

Und dann stand Paulus mit den Kindern unvermittelt vor diesen Mikroben: das sind winzig kleine Hefepilze und Milchsäure-Bakterien, die ein Gas in den Teig pupsen. Wie sie das machen und warum das gut ist, das erfahrt ihr in dieser knackfrischen "Kakadu-Eure-Fragen-Bäcker-Folge".

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