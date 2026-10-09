Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Wie arbeitet eigentlich ein Bäcker?

    23:06 Minuten
    Bäckerin mit weißer Mütze holt frischgebackene Muffins aus dem Ofen
    Gibt es was Besseres als frischgebackene Muffins? © IMAGO / Shotshop / IMAGO
    Von Paulus Müller |
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    Wie kommen die Schichten ins Croissant und sind wirklich pupsende Mikroben im Brotteig? Lulu und Fabian schauen für euch in einer echten Backstube nach.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Knusprige Baguettes und buttrige Croissants – schmecken wohl den meisten von euch. Aber wie entstehen die eigentlich? Lulu und Fabian haben unseren Kakadu-Reporter Paulus Müller mit Kindern in eine echte Backstube geschickt. Dort wird geknetet, gerollt, gefaltet und natürlich gebacken. Ihr erfahrt, warum Bäcker ziemlich früh aufstehen müssen, was Sauerteig so besonders macht und wie die vielen Schichten ins Croissant kommen.
    Und dann stand Paulus mit den Kindern unvermittelt vor diesen Mikroben: das sind winzig kleine Hefepilze und Milchsäure-Bakterien, die ein Gas in den Teig pupsen. Wie sie das machen und warum das gut ist, das erfahrt ihr in dieser knackfrischen "Kakadu-Eure-Fragen-Bäcker-Folge".

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    Kakadu – eure Fragen: Wie arbeitet eigentlich ein Bäcker?
    Moderatoren: Fabian Schmitz und Lulu
    Autor: Paulus Müller
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
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