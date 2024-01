Von Borkum bis Usedom, von der Brandungszone bis weit hinaus auf hohe See erstreckt sich das Einsatzgebiert der Seenotrettung. Geraten Menschen auf See in Not, egal ob durch einen Sturm, ein Problem mit ihrem Schiff oder weil einfach etwas schiefgelaufen ist, dann fahren die Seenotretter hinaus.

Die Seenotrettung ist eine sehr wichtige Arbeit, bei der Menschen anderen Menschen helfen, die auf See in Not geraten sind. Ähnlich wie bei der Feuerwehr gibt es eine spezielle Nummer, die angerufen oder angefunkt werden kann, wenn jemand auf dem Meer in Schwierigkeiten geraten ist. Mit besonderen Ortungsgeräten finden die Seenotretter heraus, wo sich das in Not befindliche Schiff befindet, und dann fahren die besonders ausgebildeten Seeleute dorthin. Sie haben Rettungsmittel wie Rettungsringe, Schwimmwesten und dergleichen mit an Bord, außerdem können sie gegebenenfalls erste medizinische Hilfe leisten. Nach erfolgreicher Rettung werden dann die Menschen von der Seenotrettung an Land in einen Hafen oder eine andere sichere Umgebung gebracht.