Social Media trotz Social Distancing - wie funktioniert das?

Welche Apps und Programme eignen sich am besten, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben? Warum sind viele Apps aus Datenschutzgründen ein Problem? Was kann man tun, um so wenig wie möglich von sich preiszugeben, aber trotzdem miteinander in Kontakt zu bleiben?

Ruft an und erzählt Fabian und seinem Studiogast, dem Kindermedien-Experten Thomas Feibel, wie Ihr zur Zeit Medien nutzt. 0800 2254 2254.