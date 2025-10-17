Viel Spaß
Wer waren die Wikinger?
25:05 Minuten
Helme mit Hörnern, wilde Krieger und Drachenboote – so stellen sich viele die Wikinger vor. Aber stimmt das überhaupt?
Fabian, Coco und der Kakadu wollten’s ganz genau wissen – und kaum hatten sie mit ihren Erkundungen begonnen, fing Fabians Handy an zu spinnen: „Bluetooth aktiviert… Gerät verbunden…“ – und schon meldete sich König Blauzahn höchstpersönlich!
Ein echter Wikingerkönig, der aus dem Handy spricht? Ein Anrufer aus der Vergangenheit, der sich nur meldet, um zu erzählen, wie er und seine Leute seinerzeit vor rund 1000 Jahren gelebt haben. Kann das sein? Oder war das ein Betrügeranruf?
Um abzuklären, ob König Blauzahn ein Lügner ist oder ob das, was er erzählt, wahr ist, haben unsere drei Forscher einen garantiert echten Wikingerfachmann hinzugezogen.
Matthias Toplak ist der Direktor des Wikinger Museums Haithabu im hohen Norden und behauptet, dass die Wikinger viel mehr waren als nur grimmige Kämpfer. Die meisten waren nämlich ganz normale Menschen – Bauern, Händler und Handwerker, die seinerzeit in geschäftigen Dörfern lebten, Handel trieben und riesige Schiffe bauten, mit denen sie bis nach Amerika segelten – lange vor Kolumbus!
Aber warum heißen sie eigentlich Wikinger?
Gab es wirklich Drachenköpfe auf ihren Booten?
Warum trugen sie keine Helme mit Hörnern?
Und was hat der König Blauzahn mit Bluetooth zu tun?
All das – und noch ein paar ziemlich verrückte Bluetooth-Verbindungen – erfahrt ihr in der neuen Folge vom Kakadu-Kinderpodcast: „Wer waren die Wikinger?“
Wie immer eine verlässliche Mischung aus Geschichte, Rätseln und jeder Menge Spaß!
Mehr über das Wikinger-Museum im Norden: haithabu.de
Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Kakadu – eure Fragen: Wer waren die Wikinger?
Moderation: Fabian Schmitz & Coco
Autorin: Vanessa Loewel
Redaktion und Produktion: Anna Pataczek
