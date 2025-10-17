Kakadu - eure Fragen

Fabian, Coco und der Kakadu wollten’s ganz genau wissen – und kaum hatten sie mit ihren Erkundungen begonnen, fing Fabians Handy an zu spinnen: „Bluetooth aktiviert… Gerät verbunden…“ – und schon meldete sich König Blauzahn höchstpersönlich!

Ein echter Wikingerkönig, der aus dem Handy spricht? Ein Anrufer aus der Vergangenheit, der sich nur meldet, um zu erzählen, wie er und seine Leute seinerzeit vor rund 1000 Jahren gelebt haben. Kann das sein? Oder war das ein Betrügeranruf?

Um abzuklären, ob König Blauzahn ein Lügner ist oder ob das, was er erzählt, wahr ist, haben unsere drei Forscher einen garantiert echten Wikingerfachmann hinzugezogen.

Matthias Toplak ist der Direktor des Wikinger Museums Haithabu im hohen Norden und behauptet, dass die Wikinger viel mehr waren als nur grimmige Kämpfer. Die meisten waren nämlich ganz normale Menschen – Bauern, Händler und Handwerker, die seinerzeit in geschäftigen Dörfern lebten, Handel trieben und riesige Schiffe bauten, mit denen sie bis nach Amerika segelten – lange vor Kolumbus!