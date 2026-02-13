Viel Spaß
    Kakadu- Eure Fragen:

    Wer näht eigentlich unsere Kleidung?

    25:37 Minuten
    Ein Mädchen hält ein Kleid in einem Second-Hand Store, sie steht zwischen langen Reihen mit Kleidung.
    Wem haben wir diese große Auswahl beim Kleiderkauf eigentlich zu verdanken? © Getty Images / Natalia Lebedinskaia
    Von Hannah Burmeister |
    Shorty, ein T-Shirt geht auf Weltreise. Und wusstest du, dass manchmal über 100 Menschen an einer einzigen Hose mitarbeiten?
    Einmal kurz aufs Etikett geschaut – und zack, geht’s auf Weltreise! Denn wer näht eigentlich unsere Kleidung? Und warum steht in deinem T-Shirt „Made in Bangladesh“ oder „Made in China“?
    T-Shirt "Shorty" hat so eine Weltreise hinter sich und erzählt uns seine Geschichte. Baumwolle aus den USA, Garn aus der Türkei, Stoff aus Taiwan, gefärbt in China – und zusammengenäht in Bangladesch. Ganz schön viele Stationen für so ein scheinbar ganz normales Shirt.
    Außerdem gehen Miika und Ryke der Frage nach, warum manche Klamotten so billig sind. Sie lernen die zehnjährige Jonna kennen, die zeigt, wie man selbst etwas näht – zum Beispiel einen Scrunchie. Da merkt man schnell: In Kleidung steckt ganz schön viel Arbeit!

    Neugierig geworden? Dann Herunterladen und Anhören, damit du anschließend weißt, welche Reise deine Kleidung schon hinter sich hat – und warum ein Blick aufs Etikett spannender sein kann, als du denkst!
    Moderatoren: Ulrike Jährling und Miika
    Autorin: Hanna Burmeister
    Redaktion: Jakob Bauer
